Как сообщили в Центре нацсопротивления, специально для этого в Кремле выдали учебники по "беспилотным авиационным системам" и обеспечили ими школы на оккупированной территории.

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В оккупированном Мариуполе будут изготавливать беспилотники для нужд российской армии в местной школе и привлекать к этому детей. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Проектировать и изготавливать беспилотники для нужд армии РФ будут в 47-й школе временно оккупированного Мариуполя. Для этого оккупанты открыли специализированный инженерный класс с авиационным направлением", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что такое решение оккупационные власти приняли в рамках реализации программы президента России Владимира Путина "Образование". В частности для этого в Кремле выдали учебники по "беспилотным авиационным системам" и обеспечили ими школы на временно оккупированной территории Украины.

"Это уже далеко не первый случай, когда россияне используют детей на временно оккупированных территориях Украины для производства оружия, которое впоследствии убивает украинцев и уничтожает наши города", — подчеркнули в ЦНС.

Там также отметили, что из-за подобных поступков оккупантов украинская молодежь становится свидетелем милитаризации, которая создает иллюзию, будто бы российско-украинская война является привычным явлением.

"Детей реально втягивают в войну", — акцентировали в ЦНС.

Напомним, 13 сентября в Центре нацсопротивления заявили, что в Беларуси признают, что их армия не сможет противостоять ВСУ.

1 сентября ЦНС сообщил, что россияне учат учителей на временно оккупированных территориях выявлять детей с проукраинской позицией.