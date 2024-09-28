В Маріуполі діти виготовлятимуть дрони для ЗС РФ у місцевій школі, — ЦНС

Як повідомили у Центрі нацспротиву, спеціально для цього у Кремлі видали підручники з "безпілотних авіаційних систем" і забезпечили ними школи на окупованій території.

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В окупованому Маріуполі виготовлятимуть безпілотники для потреб російської армії у місцевій школі та залучатимуть до цього дітей. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Проектувати та виготовляти безпілотники для потреб армії РФ будуть у 47-мій школі тимчасово окупованого Маріуполя. Для цього окупанти відкрили спеціалізований інженерний клас із авіаційним скеруванням", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що таке рішення окупаційна влада ухвалила в рамках реалізації програми президента Росії Володимира Путіна "Образование". Зокрема для цього у Кремлі видали підручники з "безпілотних авіаційних систем" і забезпечили ними школи на тимчасово окупованій території України.

"Це вже далеко не перший випадок, коли росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях України до виробництва зброї, яка згодом вбиває українців та знищує наші міста", — підкреслили в ЦНС.

Там також наголосили, що через подібні вчинки окупантів українська молодь стає свідком мілітаризації, яка створює ілюзію, нібито російсько-українська війна є звичним явищем.

"Дітей реально втягують у війну", — акцентували в ЦНС.

Нагадаємо, 13 вересня у Центрі нацспротиву заявили, що в Білорусі визнають, що їхня армія не зможе протистояти ЗСУ.

1 вересня ЦНС повідомив, що росіяни вчать вчителів на тимчасово окупованих територіях виявляти дітей з проукраїнською позицією.