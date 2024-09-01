"Девіантна поведінка": вчителі в окупації повинні виявляти проукраїнських дітей, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, через батьків цих дітей російські окупанти планують дізнаватись про проукраїнські рухи на ТОТ.

Related video

Росіяни вчать вчителів на тимчасово окупованих територіях виявляти дітей з проукраїнською позицією, щоб через них виходити на батьків, які можуть бути "не лояльними". Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів регіону щодо виявлення дітей, які "потенційно підтримують Україну". В цинічному стилі окупанти назвали це "девіантною поведінкою", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву пояснили, що педагогів вчили куди звертатись якщо вони виявили "не лояльних дітей", та як через них виходити на погляди батьків цих дітей.

"Фактично ворог планує через дітей дізнаватись про проукраїнський рух й не розуміє що таким є більшість населення на ТОТ", — наголосили в ЦНС.

Там також закликали батьків провести бесіди зі своїми дітьми вдома щодо того, як правильно діяти у таких ситуаціях, а також у разі необхідності повідомляти про вчителів, які працюють на окупантів.

Нагадаємо, 30 серпня Центр нацспротиву повідомив, що РФ хоче змусити студентів технікумів, які навчаються на тимчасово окупованих територіях України, замість виробничої практики ремонтувати підбиту російську військову техніку.

28 серпня Центр нацспротиву повідомив, що російських військових посилають на "м'ясні" штурми навіть після закінчення контракту з Міноборони РФ.