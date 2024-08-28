Російських військових посилають на "м'ясні" штурми навіть по закінченню контракту, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів, та збільшили кількість блокпостів на ТОТ.

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Після того, як у російських військовослужбовців закінчується контракт на службу з Міністерством оборони РФ, їх все одно намагаються відправляти на штурми, через що вони дезертирують з армії. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Окупаційне командування не відпускає свій особовий склад з лінії бойових дій навіть після завершення контракту. За повідомленнями населення тимчасово окупованих територій більшість дезертирів, це ті, кого не відпустили по завершенню й навпаки планували відправити в м’ясний штурм", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що наразі росіяни наростили кількість загонів, які шукають дезертирів, та збільшили кількість блокпостів на тимчасово окупованих територіях.

"Після затримання втікачів зазвичай кидають знову на передову по "законах воєнного часу", — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, 23 серпня Центр нацспротиву повідомив, що російські окупанти почали вивозити українське зерно до Ірану.

10 серпня Центр національного спротиву оприлюднив технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".