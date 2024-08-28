Российских военных посылают на "мясные" штурмы даже по окончанию контракта, — ЦНС

По данным Центра нацсопротивления, россияне нарастили количество отрядов, которые ищут дезертиров, и увеличили количество блокпостов на ВОТ.

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После того, как у российских военнослужащих заканчивается контракт на службу с Министерством обороны РФ, их все равно пытаются отправлять на штурмы, из-за чего они дезертируют из армии. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Оккупационное командование не отпускает свой личный состав с линии боевых действий даже после завершения контракта. По сообщениям населения временно оккупированных территорий большинство дезертиров, это те, кого не отпустили по завершению и наоборот планировали отправить в мясной штурм", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что сейчас россияне нарастили количество отрядов, которые ищут дезертиров, и увеличили количество блокпостов на временно оккупированных территориях.

"После задержания беглецов обычно бросают снова на передовую по "законам военного времени", — отметили в ЦНС.

Напомним, 23 августа Центр нацсопротивления сообщил, что российские оккупанты начали вывозить украинское зернов Иран.

10 августа Центр национального сопротивления обнародовал техническую документацию российских комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1".