"Девиантное поведение": учителя в оккупации должны выявлять проукраинских детей, — ЦНС

По данным Центра нацсопротивления, через родителей этих детей российские оккупанты планируют узнавать о проукраинских движениях на ВОТ.

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Россияне учат учителей на временно оккупированных территориях выявлять детей с проукраинской позицией, чтобы через них выходить на родителей, которые могут быть "не лояльными". Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне провели семинар среди учителей региона по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину". В циничном стиле оккупанты назвали это "девиантным поведением", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления объяснили, что педагогов учили куда обращаться если они обнаружили "не лояльных детей", и как через них выходить на взгляды родителей этих детей.

"Фактически враг планирует через детей узнавать о проукраинском движении и не понимает, что таким является большинство населения на ВОТ", — отметили в ЦНС.

Там также призвали родителей провести беседы со своими детьми дома о том, как правильно действовать в таких ситуациях, а также в случае необходимости сообщать об учителях, которые работают на оккупантов.

Напомним, 30 августа Центр нацсопротивления сообщил, что РФ хочет заставить студентов техникумов, которые учатся на временно оккупированных территориях Украины, вместо производственной практики ремонтировать подбитую российскую военную технику.

28 августа Центр нацсопротивления сообщил, что российских военных посылают на "мясные" штурмы даже после окончания контракта с Минобороны РФ.