Студенты училищ на оккупированных территориях будут ремонтировать военную технику РФ, — ЦНС

Как сообщили в Центре нацсопротивления, оккупанты планируют ввести практику для молодежи на производственных мастерских, где восстанавливают технику ВС РФ.

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РФ хочет заставить студентов техникумов, которые учатся на временно оккупированных территориях Украины, вместо производственной практики ремонтировать подбитую российскую военную технику. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Враг планирует привлекать молодежь с временно оккупированных территорий к ремонту поврежденной техники. Речь идет о студентах захваченных техникумов", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что россияне планируют организовать таким студентам практику на производственных мастерских, в которых ремонтируется поврежденная техника оккупантов.

"Таким образом россияне сознательно планируют подвергать юношей опасности и прикрываться за их спиной. Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным", — отметили в ЦНС.

Там также призвали сообщать о ситуации и всех причастных к командировке на производственную практику, чтобы ни один из преступников не избежал наказания.

Напомним, 28 августа Центр нацсопротивления сообщил, что российских военных посылают на "мясные" штурмы даже после окончания контракта с Минобороны РФ.

23 августа Центр нацсопротивления сообщил, что российские оккупанты начали вывозить украинское зернов Иран.