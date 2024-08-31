Студенти училищ на окупованих територіях будуть ремонтувати військову техніку РФ, — ЦНС

Як повідомили у Центрі нацспротиву, окупанти планують запровадити практику для молоді на виробничих майстернях, де відновлюють техніку ЗС РФ.

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РФ хоче змусити студентів технікумів, які навчаються на тимчасово окупованих територіях України, замість виробничої практики ремонтувати підбиту російську військову техніку. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Ворог планує залучати молодь з тимчасово окупованих територій до ремонту пошкодженої техніки. Йдеться про студентів захоплених технікумів", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що росіяни планують організувати таким студентам практику на виробничих майстернях, в яких ремонтується пошкоджена техніка окупантів.

"Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку й прикриватись за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", — наголосили в ЦНС.

Там також закликали повідомляти про ситуацію та всіх причетних до відряджання на виробничу практику, аби жоден зі злочинців не уник покарання.

Нагадаємо, 28 серпня Центр нацспротиву повідомив, що російських військових посилають на "м'ясні" штурми навіть після закінчення контракту з Міноборони РФ.

23 серпня Центр нацспротиву повідомив, що російські окупанти почали вивозити українське зерно до Ірану.