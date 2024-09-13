Не хочуть помирати за Путіна: в Білорусі визнають, що їхня армія не зможе протистояти ЗСУ, — ЦНС

Представники силових структур РБ у неформальних розмовах говорять, що їхні військові не мають сил і засобів, щоб воювати проти України, а також, що Білорусь передала РФ чимало свого озброєння та боєприпасів, які залишилися у спадок від Радянського Союзу.

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Військово-політичне керівництво Республіки Білорусь не хоче брати участь у війні проти України і визнає, що білоруські війська не зможуть протистояти ЗСУ. Про це повідомляють у Центрі Національного Спротиву з посиланням на свої джерела.

Так, представники силових структур РБ у неформальних розмовах говорять, що їхні військові не мають сил і засобів, щоб воювати проти України. Ситуація погіршується ще й тим, що Білорусь передала РФ чимало свого озброєння та боєприпасів, які залишилися у спадок від Радянського Союзу. До цього додається також відсутність досвіду ведення сучасної війни та небажання особового складу брати участь у бойових діях проти Сил оборони.

Вплинула на це і операція в ЗСУ в Курській області. В розмовах "не під запис" проводяться прямі паралелі між збройними силами Білорусі та підрозділами ЗС РФ, які забезпечували оборону кордону в Курській області.

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Також Білоруси бояться за свої НПЗ, бо бачать, як Україна розносить безпілотниками російські нафтопереробні заводи, а Росія не здатна їх захистити

"Вони добре розуміють, що повністю перебувають у зоні ураження українських ракет та БпЛА, а війська ППО РБ не мають бойового досвіду. І враховуючи те, що російська ППО не здатна захистити свої власні нафтопереробні заводи від Сил Оборони України, то що вже говорити про Білорусь", — зазначає ЦНС.

Нагадаємо, що президент Литви закликав запровадити санкції проти Білорусі на рівні з РФ. Гітанас Науседа називає дії Мінська небезпечними, бо Білорусь проводить навчання зі ЗС РФ, надає територію для наступу на Україну, а також дестабілізує ситуацію на кордонах. Це вимагає відповіді у вигляді жорстких обмежень.