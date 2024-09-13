Не хотят умирать за Путина: в Беларуси признают, что их армия не сможет противостоять ВСУ, — ЦНС

Представители силовых структур РБ в неформальных разговорах говорят, что их военные не имеют сил и средств, чтобы воевать против Украины, а также, что Беларусь передала РФ немало своего вооружения и боеприпасов, которые остались в наследство от Советского Союза.

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Военно-политическое руководство Республики Беларусь не хочет участвовать в войне против Украины и признает, что белорусские войска не смогут противостоять ВСУ. Об этом сообщают в Центре Национального Сопротивления со ссылкой на свои источники.

Так, представители силовых структур РБ в неформальных разговорах говорят, что их военные не имеют сил и средств, чтобы воевать против Украины. Ситуация ухудшается еще и тем, что Беларусь передала РФ немало своего вооружения и боеприпасов, которые остались в наследство от Советского Союза. К этому добавляется также отсутствие опыта ведения современной войны и нежелание личного состава участвовать в боевых действиях против Сил обороны.

Повлияла на это и операция в ВСУ в Курской области. В разговорах "не под запись" проводятся прямые параллели между вооруженными силами Беларуси и подразделениями ВС РФ, которые обеспечивали оборону границы в Курской области.

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Также Белорусы боятся за свои НПЗ, потому что видят, как Украина разносит беспилотниками российские нефтеперерабатывающие заводы, а Россия не способна их защитить.

"Они хорошо понимают, что полностью находятся в зоне поражения украинских ракет и БПЛА, а войска ПВО РБ не имеют боевого опыта. И учитывая то, что российская ПВО не способна защитить свои собственные нефтеперерабатывающие заводы от Сил Обороны Украины, то что уж говорить о Беларуси", — отмечает ЦНС.

Напомним, что президент Литвы призвал ввести санкции против Беларуси на уровне с РФ. Гитанас Науседа называет действия Минска опасными, потому что Беларусь проводит учения с ВС РФ, предоставляет территорию для наступления на Украину, а также дестабилизирует ситуацию на границах. Это требует ответа в виде жестких ограничений.