Источник риска: президент Литвы призвал ввести санкции против Беларуси на уровне с РФ

По словам Науседы, действия Минска опасны. Он проводит учения с ВС РФ, предоставил территорию для наступления на Украину, а также дестабилизирует ситуацию на границах. Это требует ответа в виде жестких ограничений.

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Беларусь является источником рисков для Европы, поэтому необходимо усилить санкционные ограничения в ближайшее время. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, Вильнюс намерен сделать все для того, чтобы санкции против Минска приблизились к одному уровню с Россией, ведь страна на европейском континенте несет угрозу для других государств.

Президент Литвы напомнил, что ВС РФ и ВС РБ проводят совместные военные учения уже много лет и именно с этой территории российские оккупанты начинали полномасштабную войну в феврале 2022 года, пытаясь захватить Киев.

Президент Беларуси также направляет незаконных мигрантов к границам Литвой, чтобы тем самым дестабилизировать ситуацию, продолжил Гитанас Науседа. Вильнюс нейтрализовал попытки Минска, но это не значит, что в будущем такие инциденты не повторятся.

"Но эти операции просто переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не могут этого толеровать. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас", — заявил президент Литвы.

В связи с вышеперечисленными проблемами Вильнюс намерен продолжать говорить на всех площадках о необходимости ужесточения санкций против Беларуси на одном уровне с Россией. Недавно ЕС принял новый пакет санкций против Минска, но Вильнюс требует более строгих ограничений.

Напомним, 27 августа сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о предложении Запада о переходе на сторону Украины. По его словам, европейские политики якобы предлагали президента Беларуси "наплевать" на Россию и позволить НАТО встать на границе Смоленской области. Он заверил, что отказался от 99% предложений.

10 сентября генерал-лейтенант и бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев ответил, могут ли ВС РФ повторно атаковать Украину из Беларуси. По его словам, противник не хранит достаточное количество войск на территории соседней страны, что позволило бы атаковать северные украинские регионы. При этом ситуация может измениться в любой момент.