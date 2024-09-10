Наступление на Черниговскую область: Наев ответил, могут ли ВС РФ атаковать из Беларуси

По словам экс-командующего Объединенными силами ВСУ, противник не хранит достаточное количество войск на территории соседней страны, что позволило бы атаковать северные украинские регионы. При этом ситуация может измениться в любой момент.

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В последние недели все чаще звучат разговоры о том, что со стороны Беларуси повышенная угроза нового наступления противника. Генерал-лейтенант и бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в комментарии "Суспiльному" детальнее высказался на эту тему.

По его словам, россияне не хранят на территории Беларуси достаточное количество сил для того, чтобы вновь атаковать украинские регионы с севера, в том числе и Черниговскую область.

Эти разговоры начали распространять оппозиционные Telegram-каналы Беларуси, которые писали о развертывании дополнительных медицинских отделений на базе местных больниц в Гомельской области и концентрации на границе 1000 военных.

"Любой военный должен трезво оценивать ситуацию, которая складывается на том или ином направлении. Развертывание отдельных элементов еще должно быть подкреплено наличием силы, которая может проводить такие наступательные действия. Сейчас таких сил у врага нет, он такие группировки не создал. Но это не значит, что этого не может произойти в дальнейшем", — заявил Сергей Наев.

Отдельно генерал-лейтенант добавил, что Силы обороны не фиксируют подготовку наступательных действий со стороны Беларуси. Текущий анализ демонстрирует, что противник не готов к этому, однако в любой момент ситуация может измениться.

"Анализ той силы, которая есть на территории Республики Беларусь, их психологического состояния и готовности проводить наступательные действия по состоянию на эту минуту, не свидетельствует о непосредственной подготовке к наступательным действиям. Что будет в дальнейшем — будем видеть", — подытожил Сергей Наев.

Напомним, 5 сентября эксперт объяснил новую тактику РФ с применением Беларуси. Как рассказал Александр Азаров, 4 сентября Москва предупредила Минобороны Беларуси, что над приграничными регионами пролетит "Кинжал".

1 сентября пограничники показали, что происходит на границе с Беларусью. По словам представителей ГПСУ, сейчас агрессии со стороны Беларуси нет, но в случае нападения Украина готова обороняться, поэтому бойцы круглосуточно находятся в боевой готовности.