Наступ на Чернігівську область: Наєв відповів, чи можуть ЗС РФ атакувати з Білорусі

За словами екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ, противник не зберігає достатню кількість військ на території сусідньої країни, що дало б змогу атакувати північні українські регіони. При цьому ситуація може змінитися в будь-який момент.

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Останніми тижнями дедалі частіше лунають розмови про те, що з боку Білорусі підвищена загроза нового наступу противника. Генерал-лейтенант і колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у коментарі "Суспільному" детальніше висловився на цю тему.

За його словами, росіяни не зберігають на території Білорусі достатню кількість сил для того, щоб знову атакувати українські регіони з півночі, зокрема й Чернігівську область.

Ці розмови почали поширювати опозиційні Telegram-канали Білорусі, які писали про розгортання додаткових медичних відділень на базі місцевих лікарень у Гомельській області та концентрацію на кордоні 1000 військових.

"Будь-який військовий має тверезо оцінювати ситуацію, яка складається на тому чи іншому напрямку. Розгортання окремих елементів ще має бути підкріплене наявністю сили, яка може проводити такі наступальні дії. Зараз таких сил у ворога немає, він такі угруповання не створив. Але це не означає, що цього не може статися надалі", — заявив Сергій Наєв.

Окремо генерал-лейтенант додав, що Сили оборони не фіксують підготовку наступальних дій з боку Білорусі. Поточний аналіз демонструє, що противник не готовий до цього, однак у будь-який момент ситуація може змінитися.

"Аналіз тієї сили, яка є на території Республіки Білорусь, їхнього психологічного стану та готовності проводити наступальні дії станом на цю хвилину, не свідчить про безпосередню підготовку до наступальних дій. Що буде надалі — будемо бачити", — підсумував Сергій Наєв.

Нагадаємо, 5 вересня експерт пояснив нову тактику РФ із застосуванням Білорусі. Як розповів Олександр Азаров, 4 вересня Москва попередила Міноборони Білорусі, що над прикордонними регіонами пролетить "Кинджал".

1 вересня прикордонники показали, що відбувається на кордоні з Білоруссю. За словами представників ДПСУ, зараз агресії з боку Білорусі немає, але в разі нападу Україна готова оборонятися, тому бійці цілодобово перебувають у бойовій готовності.