Джерело ризику: президент Литви закликав запровадити санкції проти Білорусі на рівні з РФ

За словами Науседи, дії Мінська небезпечні. Він проводить навчання зі ЗС РФ, надав територію для наступу на Україну, а також дестабілізує ситуацію на кордонах. Це вимагає відповіді у вигляді жорстких обмежень.

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Білорусь є джерелом ризиків для Європи, тому необхідно посилити санкційні обмеження найближчим часом. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві.

За його словами, Вільнюс має намір зробити все для того, щоб санкції проти Мінська наблизилися до одного рівня з Росією, адже країна на європейському континенті несе загрозу для інших держав.

Президент Литви нагадав, що ЗС РФ і ЗС РБ проводять спільні військові навчання вже багато років і саме з цієї території російські окупанти починали повномасштабну війну в лютому 2022 року, намагаючись захопити Київ.

Президент Білорусі також скеровує незаконних мігрантів до кордонів Литвою, щоб тим самим дестабілізувати ситуацію, продовжив Ґітанас Науседа. Вільнюс нейтралізував спроби Мінська, але це не означає, що в майбутньому такі інциденти не повторяться.

"Але ці операції просто перемістилися до кордону з Польщею, і ні Польща, ні ЄС не можуть цього толерувати. Тому ми дивимося на цю державу без ілюзій і розуміємо, що це ще одне джерело ризиків для всіх нас", — заявив президент Литви.

У зв'язку з перерахованими вище проблемами Вільнюс має намір продовжувати говорити на всіх майданчиках про необхідність посилення санкцій проти Білорусі на одному рівні з Росією. Нещодавно ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Мінська, але Вільнюс вимагає суворіших обмежень.

Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що Олександр Лукашенко заявив про пропозицію Заходу про перехід на бік України. За його словами, європейські політики нібито пропонували президенту Білорусі "наплювати" на Росію і дозволити НАТО встати на кордоні Смоленської області. Він запевнив, що відмовився від 99% пропозицій.

10 вересня генерал-лейтенант і колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відповів, чи можуть ЗС РФ повторно атакувати Україну з Білорусі. За його словами, противник не зберігає достатньої кількості військ на території сусідньої країни, що дозволило б атакувати північні українські регіони. При цьому ситуація може змінитися в будь-який момент.