"Чиста брехня": Сіярто заявив, що росіяни та білоруси ніяк не загрожують Євросоюзу

За словами міністра закордонних справ Угорщини, Північна Європа і країни Балтії продовжують кампанію проти Будапешта, і така зневага викликає тривогу.

Related video

Громадяни Росії та Білорусі на території Угорщини ніяк не загрожують Європейському Союзу. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у своїй публікації на сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, рішення Будапешта про спрощений в'їзд для жителів двох перерахованих вище країн не несе за собою жодних ризиків для Шенгенської зони.

"Ми з жалем бачимо, що наші колеги з Північної Європи та країн Балтії продовжують кампанію брехні проти Угорщини. Це, звісно, не рідкість з боку провоєнних політиків, але таке нехтування фактами викликає тривогу", — написав Петер Сіярто.

Окремо угорський міністр закордонних справ написав, що громадяни Росії та Білорусі не становитимуть жодної загрози для Євросоюзу, адже їх, як і раніше, будуть піддавати ретельним перевіркам при в'їзді та під час перебування в Угорщині. Відповідно, рішення Будапешта нібито ні на що не вплине.

"Будь-які твердження наших провоєнних колег у Північній Європі та країнах Балтії про зворотне — чиста брехня", — підсумував Петер Сіярто.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що Угорщина дозволила росіянам і білорусам без перевірок в'їжджати на територію ЄС. Як зазначали журналісти, громадян РФ і Білорусі зарахували до так званої програми "національної карти", яку видають на два роки особам, які хочуть працювати в Угорщині.

Пізніше стало відомо, що в ЄС хочуть покарати Угорщину через видачу віз росіянам, адже це може стати відкритими дверима для шпигунів. За словами голови "Європейської народної партії" Манфреда Вебера, через рішення Будапешта громадяни країни-агресора зможуть подорожувати більшою частиною континенту, збільшуючи ризики для безпеки.