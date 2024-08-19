"Чистая ложь": Сийярто заявил, что россияне и белорусы никак не угрожают Евросоюзу

По словам министра иностранных дел Венгрии, Северная Европа и страны Балтии продолжают кампанию против Будапешта и подобное пренебрежение вызывает тревогу.

Related video

Граждане России и Беларуси на территории Венгрии никак не угрожают Европейскому Союзу. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем публикации на странице в социальной сети Facebook.

По его словам, решение Будапешта об упрощенном въезде для жителей двух вышеперечисленных стран не несет за собой никаких рисков для Шенгенской зоны.

"Мы с сожалением видим, что наши коллеги из Северной Европы и стран Балтии продолжают кампанию лжи против Венгрии. Это, конечно, не редкость со стороны провоенных политиков, но такое пренебрежение фактами вызывает тревогу", — написал Петер Сийярто.

Отдельно венгерский министр иностранных дел написал, что граждане России и Беларуси не будут представлять никакой угрозы для Евросоюза, ведь они по-прежнему будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и во время пребывания в Венгрии. Соответственно, решение Будапешта якобы ни на что не повлияет.

"Любые утверждения наших провоенных коллег в Северной Европе и странах Балтии об обратном — чистая ложь", — подытожил Петер Сийярто.

Напомним, 30 июля сообщалось, что Венгрия разрешила россиянам и белорусам без проверок въезжать на территорию ЕС. Как отмечали журналисты, граждан РФ и Беларуси включили в так называемую программу "национальной карты", которая выдается на два года лицам, которые хотят работать в Венгрии.

Позже стало известно, что в ЕС хотят наказать Венгрию из-за выдачи виз россиянам, ведь это может стать открытой дверью для шпионов. По словам главы "Европейской народной партии" Манфреда Вебера, из-за решения Будапешта граждане страны-агрессора смогут путешествовать по большей части континента, увеличивая риски для безопасности.