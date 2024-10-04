Окупанти будують в Маріуполі ринок, де продаватимуть крадене українське майно, — ЦНС

У Центрі нацспротиву зазначили, що у 2024 році обсяг перевалки вантажів, які росіяни крадуть та відправляють за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн.

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Росіяни будують в окупованому Маріуполі ринок сільськогосподарської продукції, який буде логістичним хабом для вивозу краденого в Україні майна. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На практиці цей базар стане перевалочним центром віджатого українського майна у Росію та інші країни, які підтримують зв’язок із країною-терористкою", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС уточнили, що окупанти вже заклали фундамент першої будівлі агро-молу, який матиме назву "Чотири сезони".

Закладення фундаменту агро-молу "Чотири сезони" у Маріуполі Фото: Центр національного спротиву

"За обіцянками місцевих колаборантів це має бути найбільший на тимчасово загарбаному Донбасі торгівельно-логістичний ринок сільськогосподарської продукції з масштабними сховищами для збіжжя, овочів та фруктів", — зазначили в ЦНС.

Там пояснили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Маріуполь став головним логістичним центром, через який переправлялося усе вкрадене в Україні: починаючи з українського врожаю до устаткувань розграбованих підприємств.

"З початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог безцеремонно краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. У загальному числі сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн", — наголосили у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, 28 вересня в ЦНС повідомили, що в Маріуполі виготовлятимуть безпілотники для потреб російської армії у місцевій школі та залучатимуть до цього дітей.

26 вересня у ЦНС попередили, які міста проведуть зиму без опалення.