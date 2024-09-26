Окупанти брешуть: у ЦНС попередили, які міста проведуть зиму без опалення

Деякі українські міста залишаться взимку без тепла. Ворог розповідає про "відновлені" котельні та готовність до опалювального сезону, але це — лише картинка для пропаганди.

Related video

Кремлівська картинка не відповідає реальності, частина українців у тимчасовій окупації залишиться у холоди без опалення. Про це 25 вересня попередили у Центрі національного спротиву.

Російські окупанти показово демонструють, як нібито відбудовують знищений Маріуполь. Однак це — лише традиційна для ворожої пропаганди брехня.

"Практично паперові будинки, в які ще ніхто не встиг заселитися, розвалюються від найменшого пориву вітру. Але це не єдина біда", — зауважили в ЦНС.

Зиму мешканці тимчасово окупованого Маріуполя проведуть без центрального опалення. Місцеві колаборанти звітують, що тепломережі нібито готові до опалювального сезону щонайменше на 60%. Однак ці заяви далекі від реальності.

""Відновлені" котельні абсолютно не відновлені й до початку зими запустити їх у роботу окупантам не вдасться", — пояснили в ЦНС.

Аналогічна ситуація склалась й у місті Волноваха у Донецькій області, яке теж було зруйноване й нині під контролем ЗС РФ.

"Про такі райони загарбаних територій Донеччини, як Ясинуватський і Новоазовський взагалі годі й говорити", — додала пресслужба.

Нагадаємо, маріупольські партизани інформували, що перекупники продають машини вбитих мешканців міста. Автівки вивозять з Маріуполя, заплативши хабар окупаційній поліції.

У ЦНС попереджали, що вчителів в окупації вчать виявляти дітей, які "потенційно підтримують Україну". Через них загарбники сподіваються вираховувати патріотично налаштованих батьків.