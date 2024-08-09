Нові підручники та банери із символікою: Росія готується до навчального року на ТОТ, — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російське керівництво хоче забезпечити регіон своїми підручниками, щоб українські діти вивчали російську мову та "правильну" історію.

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Російська влада завозить нову пропагандистську літературу на тимчасово окуповані території України до початку навчального року. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У межах цієї кампанії, зокрема, з Кабардино-Балкарії до Херсонської області буде доставлено 1200 підручників, що пропагують російську версію історії та мови. Серед цих матеріалів – підручники з історії Росії, що охоплюють періоди з 1914 по 1945 рік, а також від 1945 року до початку XXI століття. Також будуть підручники для школярів зі всесвітньої історії. Крім того, до шкіл завезуть банери з окупаційною символікою, якими можуть прикрашати приміщення школи.

У ЦНС наголошують, що ці дії Росії є частиною зусиль окупаційної адміністрації щодо нав'язування своєї версії історії та культури в українських школах. Відтак, росіяни не покидають спроб змінити ідентичність українських дітей, що може розглядатися як елемент геноциду.

"Вони (окупанти, — ред.) прагнуть через освіту формувати у дітей спотворене уявлення про реальність і закріпити контроль над українським населенням через зміну свідомості майбутніх поколінь", — зазначили у Центрі.

Підручник з "Історії Росії" для 11 класу Фото: armyinform.com.ua

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що російська влада використовує дітей для своєї антиукраїнської пропаганди. Зокрема, у російській думі рекомендували доповнити шкільні підручники з історії "інформацією про аналогії злочинів київського режиму зі структурами нацистів середини XX століття". В такий спосіб у дітей хочуть сформувати та закріпити негативне ставлення до українців та України як ворога загалом.

Нагадаємо, що Росія продовжує проведення примусової паспортизації на тимчасово окупованій частині України та застосовують для цього різні способи — шантаж та відмова у наданні послуг без російського паспорта. На окупованій Херсонщині ворог планує посилити контроль над водіями, вимагаючи обов’язкового використання водійських прав російського зразка. Українські водійські посвідчення мають намір визнати недійсними.

Щоб зробити флюорографію, українці в окупації зобов'язані мати російський поліс та паспорт. У такий спосіб окупанти фактично використовують медичні послуги для нав’язування російських паспортів.