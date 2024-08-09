Новые учебники и баннеры с символикой: Россия готовится к учебному году на ВОТ, — ЦНС

На временно оккупированных территория Украины российское руководство хочет обеспечить регион своими учебниками, чтобы украинские дети изучали русский язык и "правильную" историю.

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Российские власти завозят новую пропагандистскую литературу на временно оккупированные территории Украины к началу учебного года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В рамках этой кампании, в частности, из Кабардино-Балкарии в Херсонскую область будет доставлено 1200 учебников, пропагандирующих русскую версию истории и языка. Среди этих материалов — учебники по истории России, охватывающие периоды с 1914 по 1945 год, а также от 1945 года до начала XXI века. Также будут учебники для школьников по всемирной истории. Кроме того, в школы завезут баннеры с оккупационной символикой, которыми могут украшать помещения школы.

В ЦНС отмечают, что эти действия России являются частью усилий оккупационной администрации по навязыванию своей версии истории и культуры в украинских школах. Следовательно, россияне не покидают попыток изменить идентичность украинских детей, что может рассматриваться как элемент геноцида.

"Они (оккупанты, — ред.) стремятся через образование формировать у детей искаженное представление о реальности и закрепить контроль над украинским населением через изменение сознания будущих поколений", — отметили в Центре.

Учебник по "Истории России" для 11 класса. Фото: armyinform.com.ua

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские власти используют детей для своей антиукраинской пропаганды. В частности, в российской думе рекомендовали дополнить школьные учебники по истории "информацией об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века". Таким образом у детей хотят сформировать и закрепить негативное отношение к украинцам и Украине как врагу в целом.

Напомним, что Россия продолжает проведение принудительной паспортизации на временно оккупированной части Украины и применяет для этого различные способы — шантаж и отказ в предоставлении услуг без российского паспорта. На оккупированной Херсонщине враг планирует усилить контроль над водителями, требуя обязательного использования водительских прав российского образца. Украинские водительские удостоверения намерены признать недействительными.

Чтобы сделать флюорографию, украинцы в оккупации обязаны иметь российский полис и паспорт. Таким образом оккупанты фактически используют медицинские услуги для навязывания российских паспортов.