Росіяни змушують мешканців окупованих територій робити флюорографію: навіщо це РФ

Таким чином російські окупанти намагаються паспортизувати мешканців ТОТ, які досі відмовляються від паспорта громадянина країни-агресора.

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Мешканців тимчасово окупованих територій України змушують робити флюоорографію, для якої обов'язково потрібно мати російський поліс та паспорт. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни вигадали новий спосіб паспортизувати населення. В регіоні запровадили виїзну флюорографію по селах, яка є обов’язковою. Проте для отримання "послуги" треба мати російський страховий поліс та паспорт РФ", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що таким чином окупанти фактично використовують медичні послуги для нав’язування російських паспортів.

"Лікарі з РФ, які проводять об’їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу та хто не прийшов. Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію будуть застосовані додаткові обмеження", — наголосили в ЦНС.

Центр національного спротиву також зауважив, що всі дотичні до примусової паспортизації чинять злочин проти українського народу й понесуть покарання відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 2 серпня Центр нацспротиву повідомив, що окупанти створили 15-ти кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра.

31 липня ЦНС повідомив, що окупаційна влада передала захоплені українські курорти Бердянська та Криму в підпорядкування Міністерству охорони здоров'я РФ.