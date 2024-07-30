На окупованих територіях виплачують гроші тим, хто приводить друзів до військкомату, — ЦНС

За інформацією Центру нацспротиву, 15 тисяч рублів можна також отримати за сусіда чи колегу по роботі, якого завербують для війни проти України.

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На тимчасово окупованих Росією територіях України пропонують грошову винагороду тим особам, які приведуть до військкомату свого друга чи знайомого. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"15 тисяч російських рублів обіцяють кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь-кого", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву пояснили, що таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України, щоб маніпуляціями залучити в армію РФ якомога більше місцевого населення.

"Перед колаборантами стоїть план по виконанню мобілізації "звільнених" українців", — зазначили в ЦНС.

Там також нагадали, що за співпрацю з ворогом передбачене суворе покарання, а примушення воювати проти власної батьківщини є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 23 липня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни агітують мешканців тимчасово окупованих територій переїжджати до РФ.

18 липня ЦНС повідомив, що в українців на тимчасово окупованих Росією територіях конфісковуватимуть автомобілі, якщо до 1 січня 2025 року вони не отримають страховку на авто у російських компаніях, для чого обов'язково потрібно мати паспорт РФ.