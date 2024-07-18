Окупанти відбиратимуть авто українців, які не отримали паспорт РФ, — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, до кінця цього року українці на ТОТ мають оформити страховку на автомобіль, яку неможливо отримати без російського громадянства.

Related video

В українців на тимчасово окупованих Росією територіях конфісковуватимуть автомобілі, якщо до 1 січня 2025 року вони не отримають страховку на авто у російських компаніях, для чого обов'язково потрібно мати паспорт РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Росіяни анонсували завершення "перехідного періоду" щодо страхування власного авто на тимчасово окупованих територіях. З 1 січня 2025 року всі мають застрахувати авто у російських компаніях. Проте для цього необхідно мати паспорт РФ. Без страхування ворог погрожує власникам конфіскацією авто", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС уточнили, що таким чином ворог примусово паспортизує українців й для цього вчиняє шантаж.

"Проте навіть в таких умовах місцеве населення утримується від отримання червоної макулатури", — наголосили у Центрі нацспротиву.

Там також закликали місцеве населення за можливості уникати отримання паспорта та саботувати ініціативи ворога.

Нагадаємо, 13 липня Центр національного спротиву повідомив, що силові відомства Білорусі готуються провести операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною, щоб показати китайським колегам свої "можливості".

10 липня у Центрі нацспротиву заявили, що російська влада завозить на тимчасово окуповані території України війська національної гвардії РФ, щоб ті боролись з "екстремістами" та партизанами.