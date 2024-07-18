По данным Центра нацсопротивления, до конца этого года украинцы на ВОТ должны оформить страховку на автомобиль, которую невозможно получить без российского гражданства.

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У украинцев на временно оккупированных Россией территориях будут конфисковывать автомобили, если до 1 января 2025 года они не получат страховку на авто в российских компаниях, для чего обязательно нужно иметь паспорт РФ. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Россияне анонсировали завершение "переходного периода" по страхованию собственного авто на временно оккупированных территориях. С 1 января 2025 года все должны застраховать авто в российских компаниях. Однако для этого необходимо иметь паспорт РФ. Без страхования враг угрожает владельцам конфискацией авто", — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что таким образом враг принудительно паспортизирует украинцев и для этого совершает шантаж.

"Однако даже в таких условиях местное население воздерживается от получения красной макулатуры", — отметили в Центре нацсопротивления.

Там также призвали местное население по возможности избегать получения паспорта и саботировать инициативы врага.

Напомним, 13 июля Центр национального сопротивления сообщил, что силовые ведомства Беларуси готовятся провести операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной, чтобы показать китайским коллегам свои "возможности".

10 июля в Центре нацсопротивления заявили, что российские власти завозят на временно оккупированные территории Украины войска национальной гвардии РФ, чтобы те боролись с "экстремистами" и партизанами.