"Аби уникнути проблем": українців в РФ змушують записувати відео на підтримку "СВО", — ЦНС

За даними Центру нацспротиву, відео на підтримку "СВО" українці повинні записувати під час допиту в ФСБ, який відбувається одразу по прибутті на територію РФ.

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Російські спецслужби змушують депортованих українців, а також тих, хто був вимушений виїхати з території України до РФ, записувати відео зі словами підтримки так званої "спеціальної воєнної операції". Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії проти нашої держави, аби уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголосили, що такі дії є злочином.

"Такі дії є черговим цинічним злочином кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама РФ позбавила житла та рідного краю", — підкреслили в ЦНС.

Нагадаємо, 13 червня Центр національного спротиву повідомив, що в Росії планують закрити щонайменше 57 колоній, адже у більшості з них вже немає кому сидіти — всі відправляються на війну в Україну.

8 червня у Центрі нацспротиву повідомили, що російська окупаційна армія перекидає особовий склад з Херсонської області на харківський напрямок.