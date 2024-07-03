"Аби уникнути проблем": українців в РФ змушують записувати відео на підтримку "СВО", — ЦНС
За даними Центру нацспротиву, відео на підтримку "СВО" українці повинні записувати під час допиту в ФСБ, який відбувається одразу по прибутті на територію РФ.
Російські спецслужби змушують депортованих українців, а також тих, хто був вимушений виїхати з території України до РФ, записувати відео зі словами підтримки так званої "спеціальної воєнної операції". Про це повідомив Центр національного спротиву.
"Під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії проти нашої держави, аби уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації", — йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву наголосили, що такі дії є злочином.
"Такі дії є черговим цинічним злочином кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама РФ позбавила житла та рідного краю", — підкреслили в ЦНС.
Нагадаємо, 13 червня Центр національного спротиву повідомив, що в Росії планують закрити щонайменше 57 колоній, адже у більшості з них вже немає кому сидіти — всі відправляються на війну в Україну.
8 червня у Центрі нацспротиву повідомили, що російська окупаційна армія перекидає особовий склад з Херсонської області на харківський напрямок.