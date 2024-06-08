Окупанти перекидають свої війська з Херсонської у Харківську область, — ЦНС
За словами місцевих мешканців на ТОТ, росіяни відправляють у відрядження на харківський напрямок операторів дронів, які раніше воювали у Херсонській області.
Російська окупаційна армія перекидає особовий склад з Херсонської області на харківський напрямок. Про це повідомив Центр національного спротиву.
"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок", — йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву послались на слова місцевих мешканців, які стверджують, що росіяни перекидають окупантів цілими частинами, а ще відправляють у відрядження операторів дронів.
"Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією", — зазначили в ЦНС.
В організації також уточнили, що ворог наростив комплектування так званого "добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.Важливо
Нагадаємо, 7 червня партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські окупанти завезли до порту в Новоросійську крилаті ракети "Калібр".
У цей же день NYT оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що західна зброя не дала вирішального ефекту на фронті, але у РФ можуть закінчитись танки.