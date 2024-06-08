Оккупанты перебрасывают свои войска из Херсонской в Харьковскую область, — ЦНС

По словам местных жителей на ВОТ, россияне отправляют в командировку на харьковское направление операторов дронов, которые ранее воевали в Херсонской области.

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Российская оккупационная армия перебрасывает личный состав из Херсонской области на харьковское направление. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей с Херсонщины на харьковское направление", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления сослались на слова местных жителей, которые утверждают, что россияне перебрасывают оккупантов целыми частями, а еще отправляют в командировки операторов дронов.

"Местных во время обязательного обновления данных в "военкоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией", — отметили в ЦНС.

В организации также уточнили, что враг нарастил комплектование так называемого "добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.

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Напомним, 7 июня партизанское движение "Атеш" сообщило, что российские оккупанты завезли в порт в Новороссийске крылатые ракеты "Калибр".

В этот же день NYT обнародовала материал, в котором говорится о том, что западное оружие не дало решающего эффекта на фронте, но у РФ могут закончиться танки.