"Акт геноциду": РПЦ русифікує та нищить ідентичність депортованих українських дітей, — ISW

Як йдеться у звіті ISW, священнослужителі РПЦ закликали депортованих українських дітей до хрещення в РПЦ та заохочували їх приєднуватися до різних "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

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Представники російської православної церкви навмисне нищать ідентичність українських дітей, яких примусово депортували з дитячих будинків та інтернатів Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 4 червня 2024 року.

Зокрема аналітики Інститут посилаються на спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу з відкритим вихідним кодом Kidmapping.

DOXA виявила, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські чиновники депортували дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованій Донецькій області до Ростовської області Росії, де їх відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповідав їм про РПЦ і, схоже, спокушав їх подумати про хрещення в РПЦ.

"Священнослужителі РПЦ також закликали депортованих українських дітей до хрещення в РПЦ і, як повідомляється, заохочували їх приєднуватися до різних "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії", — йдеться у звіті.

DOXA та Kidmapping також виявили, що депортовані діти з окупованих Донецької та Луганської областей перебувають у притулках РПЦ у Воронезькій області, де духовенство РПЦ та пов'язані з нею чиновники проводять "військово-патріотичні" заходи для депортованих дітей, щоб заохотити проросійські та проросійські настрої та відрізати дітей від їхньої української ідентичності.

"ISW продовжує вважати, що депортація українських дітей з наміром знищити їхню українську ідентичність за допомогою таких русифікаційних проєктів є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка забороняє "насильницьку передачу дітей однієї групи іншій групі" на тій підставі, що це є актом геноциду", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, у звіті від 4 червня 2024 року аналітики ISW повідомили, що росіяни скаржаться на те, що ЗСУ суттєво переважає окупаційну армію у використанні дронів.

У звіті від 3 червня 2024 року аналітики ISW зафіксували, що російські війська продовжують знущатися над українськими військовополоненими, а також страчувати їх.