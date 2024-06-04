Росіян, які відмовились воювати, все одно без суду відправляють на фронт в Україну, — ISW

Як зазначили аналітики ISW, Міністерство оборони Росії може відправляти на фронт у Харківській області військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, щоб посилити обмежені сили в цьому регіоні.

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Військовослужбовців російської окупаційної армії, які відмовились брати участь у бойових діях проти України, утримують на базових пунктах військових частин в РФ, доки вони чекають на суд. Проте часто цих солдатів ще до вироку зненацька вивозять на північ Харківської та Донецької областей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 3 червня 2024 року.

"Російські військові примусово відправляють російських військовослужбовців, які відмовилися воювати в Україні, на фронт з Росії замість того, щоб постати перед судом за відмову брати участь у бойових діях", — йдеться у звіті.

Зокрема, російське видання "Верстка" повідомило, що російське військове керівництво почало примусово відправляти сотні російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у російських бойових діях, на фронт в Україну, в тому числі на північ Харківської та Донецької областей. Це відбувалось у травні 2024 року.

"Російські військові утримують військовослужбовців на базових пунктах військових частин в Росії, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати, а потім раптово скасовують суди і негайно відправляють їх в Україну", — йдеться у матеріалі "Верстки".

Видання також повідомило, що російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт.

"Російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване, і Міністерство оборони Росії може відправляти на фронт у Харківській області військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, щоб посилити обмежені сили в цьому регіоні", — зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, у цьому ж звіті від 3 червня 2024 року аналітики ISW зафіксували, що російські війська продовжують знущатися над українськими військовополоненими, а також страчувати їх.

31 травня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 75 українців. Це був 52-й обмін з початку повномасштабного вторгнення РФ.