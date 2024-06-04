Россиян, которые отказались воевать, все равно без суда отправляют на фронт в Украину, — ISW

Как отметили аналитики ISW, Министерство обороны России может отправлять на фронт в Харьковской области военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, чтобы усилить ограниченные силы в этом регионе.

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Военнослужащих российской оккупационной армии, которые отказались участвовать в боевых действиях против Украины, удерживают на базовых пунктах воинских частей в РФ, пока они ждут суда. Однако часто этих солдат еще до приговора неожиданно вывозят на север Харьковской и Донецкой областей. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 3 июня 2024 года.

"Российские военные принудительно отправляют российских военнослужащих, которые отказались воевать в Украине, на фронт из России вместо того, чтобы предстать перед судом за отказ участвовать в боевых действиях", — говорится в отчете.

В частности, российское издание "Верстка" сообщило, что российское военное руководство начало принудительно отправлять сотни российских военнослужащих, которые отказались участвовать в российских боевых действиях, на фронт в Украину, в том числе на север Харьковской и Донецкой областей. Это происходило в мае 2024 года.

"Российские военные удерживают военнослужащих на базовых пунктах воинских частей в России, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать, а затем внезапно отменяют суды и немедленно отправляют их в Украину", — говорится в материале "Верстки".

Издание также сообщило, что российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт.

"Российские войска, вероятно, начали наступательную операцию на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована, и Министерство обороны России может отправлять на фронт в Харьковской области военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, чтобы усилить ограниченные силы в этом регионе", — отметили аналитики ISW.

Напомним, в этом же отчете от 3 июня 2024 года аналитики ISW зафиксировали, что российские войска продолжают издеваться над украинскими военнопленными, а также казнить их.

31 мая состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 75 украинцев. Это был 52-й обмен с начала полномасштабного вторжения РФ.