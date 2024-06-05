Росіяни скаржаться, що ЗСУ суттєво переважає окупаційну армію у використанні дронів, — ISW

Аналітики ISW підкреслили, що в міру того, як українські війська все краще інтегрують нові технології у свої сили, армія РФ відчуватиме потребу зробити те ж саме, щоб зберегти технологічний і тактичний паритет на полі бою.

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Деякі російські військові коментатори продовжують скаржитися на переважаючі можливості українських безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 4 червня 2024 року.

Зокрема один із російських військових блогерів виділив шість пунктів, які стосуються нерівності між російськими і українськими безпілотниками, стверджуючи, що насамперед українські війська мають значну чисельну перевагу у безпілотниках з можливістю спостереження за об'єктом з висоти пташиного польоту.

"Блогер стверджує, що українські штурмові групи мають перевагу в 3-4:1 у використанні безпілотників над російськими штурмовими підрозділами, в той час, як українські механізовані групи мають перевагу в 6-10:1 у використанні безпілотників над аналогічними російськими підрозділами", — йдеться у звіті.

Цей же російський блогер зазначив, що Україна також має спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих українських сухопутних підрозділів, що дозволяє українським військам краще інтегрувати можливості розвідувальних та ударних безпілотників у базові тактичні маневри.

"Російські війська, навпаки, не мають централізованої і організованої системи підрозділів безпілотників і адекватних засобів РЕБ і радіоелектронної розвідки (РЕР) для протидії українським безпілотникам[", — зазначили в ISW.

Аналітики підкреслили, що в міру того, як українські війська адаптуються і краще інтегрують нові технології у свої сили, російські війська, ймовірно, відчуватимуть тиск, щоб зробити те ж саме та зберегти технологічний і тактичний паритет на полі бою.

"Ця гонка між наступом і обороною та нарощуванням потенціалу є центральним елементом розвитку бойових засобів у сучасній війні", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, у звіті від 3 червня 2024 року аналітики ISW зафіксували, що російські війська продовжують знущатися над українськими військовополоненими, а також страчувати їх.

4 червня аналітики DeepState повідомили, що окупанти намагаються вийти на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка.