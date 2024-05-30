РПЦ оголосила воскреслим китайця: але він виявився пораненим якутом, — ЗМІ

Сюжет про чудесне воскресіння 26-річного Дьулустана Іванова показали на одному з російських православних каналів. Повідомлялося, що військовий пережив клінічну смерть під час операції після поранення, якого він зазнав в Україні.

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Учасник повномасштабного вторгнення в Україну, якого російський протоієрей Артемій Владіміров назвав воскреслим "китайцем", насправді — якут. Помічниця священнослужителя поділилася посиланням на ролик, у якому є "всі відповіді". Про це повідомляє видання "Подъем".

Сюжет, присвячений чудесному воскресінню 26-річного Дьулустана Іванова, показав російський канал "Спас". Повідомлялося, що військовий пережив клінічну смерть під час операції після того, як був поранений. Автори стверджували, що коли серце Іванова перестало битися, він побачив якогось святого. За словами героя сюжету, чоловік у білому одязі повідомив йому, що "ще рано". Потім Дьулустан прийшов до тями, а після пережитого досвіду прийняв хрещення і нове ім'я — Сергій.

Священник Владіміров послався на цей сюжет, коли говорив про "китайця", який отримав кулю, що "розворотила всі його нутрощі". За його словами, згодом чоловік нібито воскрес і прийняв православ'я. Його приклад наслідували й родичі.

Священник згадав, що військовослужбовцю явився Лука Кримський, який його "зцілив". Святий отець стверджував, що це не єдиний випадок.

"Скільки зараз чудових свідчень христової перемоги над смертю, мені дружина надсилає багато військових роликів", — додав Владіміров.

Нагадаємо, 3 травня повідомлялося, що РПЦ відправляє на фронт 1 300 священників. Один із митрополитів визнав, що у церкви дуже тісні зв'язки з Міноборони, і з цієї причини духовенство скоро опиниться на передовій.

Також повідомлялося, що священник записав 1000 історій людей, які зіткнулися зі смертю. Деякі з опитаних говорили, що після смерті бачили рай, а також пекло, і що їм пропонували покаятися в гріхах.