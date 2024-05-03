Поповнять армію окупантів: РПЦ відправляє на фронт 1 300 священників, — ЦНС

Один з митрополитів російської церкви визнав, що РПЦ має дуже тісні зв'язки з Міністерством оборони РФ, тому представники духовенства скоро поїдуть на фронт.

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Російська православна церква планує відправити на війну в Україну близько 1300 священників, завданням яких буде духовна підтримка окупаційної армії. Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на слова митрополита Ставропольського і Невинномиського Кирила.

"Кремлівська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначив митрополит Кирило, Міністерство оборони РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою, тому питання щодо поповнення лав російської армії священниками вирішиться найближчим часом.

"У війні проти України кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури. Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан", — наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, 1 травня Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти продовжують примусово заміщати місцеве населення росіянами, які погоджуються переїхати на тимчасово окуповані території України. Йдеться про населені пункти на Лівобережній частині Херсонської області.

23 квітня Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей бракує як вчителів, так і представників адміністрації навчальних закладів. Тому на посади директора школи чи заступника з навчальної частини доводиться призначати колишніх лаборантів або ж навіть двірників.