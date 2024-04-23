Директорами шкіл на ТОТ окупантам доводиться призначати двірників, — ЦНС

Свідомі вчителі, які залишилися в окупації, відмовляються співпрацювати з росіянами, тому ті шукають кадри серед "непрофільного" контингенту.

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На тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей бракує як вчителів, так і представників адміністрації навчальних закладів. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву сил спеціальних операцій ЗСУ.

Приїздити із Росії педагоги не поспішають, навіть за підвищені грошові виплати та гарантоване житло. Якщо ж охочі знаходяться, то це, наголошують у ЦНС, як правило, студенти другосортних педагогічних вишів.

Оскільки більшість місцевих педагогів відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, тому їй доводиться ставити на посади директора школи чи заступника з навчальної частини колишніх лаборантів або ж навіть двірників.

До того ж, як раніше наголошували у ЦНС, російські школи на ТОТ виконують роль суто пропагандистських осередків, які промивають дітям мізки для зміни самоідентифікації цілого покоління.

Фокус писав, що у 2023 році на Херсонщину завезли підручники з "російської історії" для 11 класу, у яких розповсюджуються тези щодо поширення "нацизму" в Україні.

Нагадаємо, восени минулого року школярам в окупації дозволили вчити українську мову по підручникам, в яких просувається риторика про "братні народи" і виправдовується агресія РФ. Але все одно, охочих відвідувати уроки української виявилося більше, ніж розраховували у Москві.

Через деякий час українську скасували, натомість запровадили виконання школярами російського гімну під час підняття триколору.