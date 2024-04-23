Директорами школ на ВОТ оккупантам приходится назначать дворников, — ЦНС

Сознательные учителя, которые остались в оккупации, отказываются сотрудничать с россиянами, поэтому те ищут кадры среди "непрофильного" контингента.

Related video

На временно оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей не хватает как учителей, так и представителей администрации учебных заведений. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления сил специальных операций ВСУ.

Приезжать из России педагоги не спешат, даже за повышенные денежные выплаты и гарантированное жилье. Если же желающие находятся, то это, отмечают в ЦНС, как правило, студенты второсортных педагогических вузов.

Поскольку большинство местных педагогов отказываются сотрудничать с оккупационными властями, поэтому им приходится ставить на должности директора школы или заместителя по учебной части бывших лаборантов или даже дворников.

К тому же, как ранее отмечали в ЦНС, российские школы на ВОТ выполняют роль чисто пропагандистских центров, которые промывают детям мозги для изменения самоидентификации целого поколения.

Фокус писал, что в 2023 году на Херсонщину завезли учебники по "российской истории" для 11 класса, в которых распространяются тезисы о распространении "нацизма" в Украине.

Напомним, осенью прошлого года школьникам в оккупации разрешили учить украинский язык по учебникам, в которых продвигается риторика о "братских народах" и оправдывается агрессия РФ. Но все равно, желающих посещать уроки украинского оказалось больше, чем рассчитывали в Москве.

Через некоторое время украинский отменили, зато ввели исполнение школьниками российского гимна во время поднятия триколора.