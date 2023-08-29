Школьники на ВОТ будут изучать "российскую историю", где вину за войну переложили на Украину, — ЦНС

Оккупанты больше всего внимания уделяют книгам по изучению "русской истории" в 11 классе. Враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, говорят в подполье.

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На временно оккупированные территории Херсонской области российские оккупанты завезли семь тонн пропагандистской литературы. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

"Оккупанты продолжают политику промывки мозгов детям на временно оккупированных территориях", — говорилось в сообщении.

Отметили, что пропагандистскую литературу на Херсонщину завезли перед началом нового учебного года. В частности, захватчики больше всего внимания уделяют изучению "русской истории" в 11 классе. В Центре считают, что именно эта аудитория является важной для врага, поскольку вскоре ВС РФ устроят мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях.

В пропагандистских учебниках Российская Федерация сделала виновной в войне Украину. Кроме этого, в книгах распространяют тезисы о распространении "нацизма" в Украине.

Также оккупанты завезли на Херсонщину школьные наборы. Однако их выдают только тем детям, родители которых получить российский паспорт.

Напомним, 17 августа стало известно, что оккупанты в Луганской области ускоряют паспортизацию за счет подростков. Главный коллаборационист региона Леонид Пасечник получил задание принудительно выдать паспорта всем детям 14-18 лет до 1 октября.

14 августа в Центре национального сопротивления сообщили, что враг заставляет выпускников на временно оккупированных территориях получать паспорт РФ, иначе угрожает не выдать аттестат. Оккупанты проводят насильственную паспортизацию для того, чтобы избежать возможных проблем, вызванных недовольством Москвы.