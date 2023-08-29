Школярі на ТОТ вивчатимуть "російську історію", де вину за війну переклали на Україну, — ЦНС

Окупанти найбільше уваги приділяють книжкам з вивчення "російської історії" в 11 класі. Ворог готується до мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях, кажуть у підпіллі.

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На тимчасово окуповані території Херсонської області російські окупанти завезли сім тонн пропагандистської літератури. Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Окупанти продовжують політику промивання мізків дітям на тимчасово окупованих територіях", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що пропагандистську літературу на Херсонщину завезли перед початком нового навчального року. Зокрема, загарбники найбільше уваги приділяють вивченню "російської історії" в 11 класі. В Центрі вважають, що саме ця аудиторія є важливою для ворога, оскільки незабаром ЗС РФ влаштують мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях.

У пропагандистських підручниках Російська Федерація зробила винною у війні Україну. Крім цього, у книжках розповсюджують тези щодо поширення "нацизму" в Україні.

Також окупанти завезли на Херсонщину шкільні набори. Проте їх видають лише тим дітям, батьки яких отримати російський паспорт.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що окупанти в Луганській області прискорюють паспортизацію за рахунок підлітків. Головний колаборант регіону Леонід Пасічник отримав завдання примусово видати паспорти всім дітям 14-18 років до 1 жовтня.

14 серпня у Центрі національного спротиву повідомили, що ворог змушує випускників на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт РФ, інакше погрожує не видати атестат. Окупанти проводять насильницьку паспортизацію для того, щоб уникнути можливих проблем, викликаних невдоволенням Москви.