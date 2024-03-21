"Новые масштабы": российские оккупанты придумали новый метод "зомбирования" детей, — Федоров

На оккупированных территориях уже избавились от учебников по украинскому языку и заставляют школьников учить российский гимн. Однако теперь, по данным Запорожской ОВА, вражеские усилия по "зомбированию" достигли уже "максимального уровня".

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Россия усиливает "работу" над детьми на временно оккупированных территориях. Об этом 21 марта предупредил в соцсетях глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

"Зомбирование наших детей на ВОТ достигло максимального уровня", — подчеркнул он.

Чиновник объяснил, что теперь в каждой захваченной врагом школе появится новая "обязательная процедура". Речь идет о поднятии российского триколора и пении гимна страны-агрессора.

"Учить гимн страны-террориста наших детей заставляли давно. Однако теперь зомбирование достигло новых масштабов", — отметил Федоров.

Он напомнил, что также захватчики убрали из школьной программы на ВОТ украинский язык. Все книги были изъяты.

"Тем, кто изъявил желание изучать его факультативно (а таких оказалось много), преподают бездарные учителя по неизвестным распечаткам вместо учебника", — рассказал Федоров.

Напомним, командир взвода 95 ОДШБр ВСУ Станислав Краснов рассказал, что российские оккупанты постоянно применяют боевые отравляющие вещества. Их сбрасывают с квадрокоптеров, чтобы выбить защитников с позиций.

В Минобороны Эстонии объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Силы обороны получат артиллерийские снаряды, противотанковые пушки и другую технику на 20 миллионов евро.