Противотанковые пушки и артснаряды: Эстония объявила пакет помощи Украине на €20 млн

Украине накануне лета, как заявили в Минобороны Эстонии, нужны боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

Related video

Украина получит новый пакет военной помощи на 20 миллионов евро, в который войдут артиллерийские снаряды и противотанковые пушки, а также другая техника. Об этом сообщается на сайте Минобороны Эстонии.

Во время визита в Киев глава ведомства Ханно Певкур объявил соответствующее решение. Кроме того, балтийское государство предоставит снайперское снаряжение, противогазы, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.

Важно

Эстония создаст сеть из 600 бетонных бункеров на границе для защиты от нападения России, — СМИ

"Мы составили этот пакет помощи, сосредоточившись на том, чтобы оказать максимальную пользу Украине", — заявил он на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Певкур отметил, что эстонские интересы были учтены. Новый пакет помощи принесет пользу Украине, а также не повлияет на обороноспособность страны.

Последний пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм. В сообщении это назвали дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского Союза по отправке в Украину миллиона снарядов. Дания частично профинансирует пополнение взноса Эстонии. Из соображений безопасности точные количества не разглашаются. По его словам, ситуация на поле боя показала, что Украине накануне лета нужны боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее, как указано в заявлении Минобороны, Эстония самостоятельно и в сотрудничестве с другими государствами поставляла в Украину большое количество оружия, например, противотанковые ракеты Javelin, противотанковые мины, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, транспортные средства, минометы, средства связи, сухие пайки, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и прочее).

Напомним, 13 марта Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро. Такое финансирование, как сказал представитель Минобороны Кусти Салм, позволит Украине к 2025 году дойти до той точки, когда она сможет навязывать России свои условия.