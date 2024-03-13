Уже ищут средства: Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро

Такое финансирование, как сказал представитель Минобороны Кусти Салм, позволит Украине к 2025 году дойти до той точки, когда она сможет навязывать России свои условия.

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Эстония ищет более 100 млрд евро для финансирования потребностей Украины в войне с Россией. Об этом сказал Кусти Салм, постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии, в разговоре с Euractiv.

Он предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, где Европейская комиссия могла бы привлекать средства с финансовых рынков и использовать группу из 27 стран-членов ЕС в качестве гарантии. В течение последних нескольких месяцев эстонские политики и официальные лица неоднократно заявляли, что Украине для победы в войне необходимо, чтобы ее западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь стране. Предложение основывалось на стратегии, разработанной Эстонией министерством обороны.

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Стратегия детализирует, куда будут потрачены деньги, главным образом на оборонное оборудование и боеприпасы.

"Предоставление 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине "это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну", — сказал Кусти Салм, постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии.

По его словам, если бы более 50 стран возглавляемой США коалиции "Рамштайн", которая поддерживает Украину, потратили этот процент, это бы составило "более 120 миллиардов евро в год". С этими деньгами, по мнению чиновника, Украина к 2025 году Украина дойдет до точки, когда она сможет навязать условия России.

Даже если эта сумма денег сейчас начнет поступать в бюджеты, это займет почти год. Отвечая на вопрос, почему эта конкретная цифра была поднята и обсуждена, Салм сказал, что, среди других причин, она "идеально подходит для примера цены оборонной готовности и коллективного характера этого". По его словам, цифры, которые звучат, являются высокими, но они все равно на порядок меньше потенциала риска"

Напомним, 13 марта в США объяснили перспективу предоставления "в долг" помощи Украине. Американские власти не желают обременять Украину миллиардным внешним долгом в трудное для страны время.