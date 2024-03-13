"Пытается встать на ноги": в США объяснили перспективу предоставления "в долг" помощи Украине

Американские власти не желают обременять Украину миллиардным внешним долгом в трудное для страны время.

Related video

Государственный департамент США высказался относительно предложений, которые объявили республиканцы в Конгрессе относительно того, чтобы предоставить Украине невоенную помощь в качестве займа. Об этом на брифинге заявил Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента США.

Он отметил, что американские власти не желают обременять Украину миллиардным внешним долгом. По его словам, наше государство в непростое время пытается возродить собственную экономику, которая несет бремя войны.

Важно

РФ потеряла почти 300 тысяч военных в Украине, но время играет в ее пользу, — разведка США

"Это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран — является уместным шагом в это время", — пояснил он.

Помощь Украине как кредит

Республиканцы в верхушке Палаты представителей рассматривают возможность написания собственного законопроекта о помощи иностранным государствам, который будет рассматривать невоенную помощь как заем, хотя источники предупреждают, что план еще не завершен. По информации NBC, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и руководители ключевых комитетов, которые занимаются национальной безопасностью, начали работу над созданием собственного пакета помощи Украине, альтернативы, которую, как они надеются, может одобрить Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования разрушенной войной страны.

Напомним, 13 марта Конгресс запустил процедуру, чтобы заставить Палату представителей одобрить помощь Украине. Некоторые оппоненты оказания помощи Украине утверждают, что доллары налогоплательщиков США не должны использоваться для иностранных конфликтов, когда в стране наблюдается огромный дефицит бюджета.