"Намагається стати на ноги": в США пояснили перспективу надання "в борг" допомоги Україні

Американська влада не бажає обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом у скрутний для країни час.

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Державний департамент США висловився щодо пропозицій, які оголосили республіканці у Конгресі стосовно того, аби надати Україні невійськову допомогу як позику. Про це на брифінгу заявив Метью Міллер, речник Державного департаменту США.

Він зазначив, що американська влада не бажає обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом. З його слів, наша держава у непростий час намагається відродити власну економіку, яка несе тягар війни.

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"Це, зрештою, найкращий спосіб для неї, щоб стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн – є доречним кроком у цей час", – пояснив він.

Допомога Україні як кредит

Республіканці у верхівці Палати представників розглядають можливість написання власного законопроєкту про допомогу іноземним державам, який розглядатиме невійськову допомогу як позику, хоча джерела попереджають, що план ще не завершено. За інформацією NBC, спікер Палати представників США Майк Джонсон і керівники ключових комітетів, які займаються національною безпекою, почали роботу над створенням власного пакета допомоги Україні, альтернативи, яку, як вони сподіваються, може схвалити Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування зруйнована війною країни.

Нагадаємо, 13 березня Конгрес запустив процедуру, аби змусити Палату представників схвалити допомогу Україні. Деякі опоненти надання допомоги Україні стверджують, що долари платників податків США не повинні використовуватися для іноземних конфліктів, коли у країні спостерігається величезний дефіцит бюджету.