Конгрес запустив процедуру, аби змусити Палату представників схвалити допомогу Україні

Деякі опоненти надання допомоги Україні стверджують, що долари платників податків США не повинні використовуватися для іноземних конфліктів, коли у країні спостерігається величезний дефіцит бюджету.

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Демократи Палати представників Конгресу США у вівторок почали збирати підписи за потенційну спробу обійти спікера-республіканця Майка Джонсона та змусити голосувати за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів США. Про це повідомляє Reuters.

Демократ Джим Макговерн, "провідний член Комітету з питань регламенту Палати представників", створив петицію. Прессекретар конгресмена розповів подробиці.

Документ потребує 218 підписів — більшість з 435 членів Палати, які мають право голосу — аби змусити розглянути прийнятий Сенатом пакет зовнішньої допомоги, що стосується 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу в Газі.

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За $60 млрд допомоги Україні проголосують до середини березня — початку квітня, — CNN

За кілька місяців після того, як президент-демократ Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити збільшення іноземної допомоги у сфері безпеки, минулого місяця Сенат схвалив пакет для України, Ізраїлю та Тайваню та поповнення запасів зброї США переважною більшістю голосів 70 проти 30. Разом із більшістю двадцять два республіканці разом із більшістю демократів проголосували "за".

Допомога була в підвішеному стані в Палаті представників, зіткнувшись із опором республіканців, тісно пов’язаних із колишнім президентом Дональдом Трампом, фаворитом висунення його партією в президенти 2024 року, який виступав проти допомоги Києву, а не проти позик.

Деякі опоненти також стверджують, що долари платників податків США не повинні використовуватися для іноземних конфліктів, коли у країні спостерігається величезний дефіцит бюджету.

Нагадаємо, 7 березня радник адміністрації Джон Кірбі наголосив, що Білий дім шукає альтернативні шляхи підтримки Києва. Він вважає, що жоден із них не буде настільки ефективним, як схвалення Конгресом США запиту на додаткове фінансування.