Вже шукають кошти: Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро

Таке фінансування, як сказав представник Міноборони Кусті Салм, дозволить Україні до 2025 року дійти до тієї точки, коли вона матиме змогу нав'язувати Росії свої умови.

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Естонія шукає понад 100 млрд євро для фінансування потреб України у війні з Росією. Про це сказав Кусті Салм, постійний секретар Міністерства оборони Естонії, у розмові з Euractiv.

Він припустив, що частина цієї суми може бути профінансована коштом єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію. Протягом останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні. Пропозиція ґрунтувалася на стратегії, розробленій Естонією міністерство оборони.

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Стратегія деталізує, куди будуть витрачені гроші, головним чином на оборонне обладнання та боєприпаси.

"Надання 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні "це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну", — сказав Кусті Салм, постійний секретар Міністерства оборони Естонії.

З його слів, якби понад 50 країн очолюваної США коаліції "Рамштайн", яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило "понад 120 мільярдів євро на рік". З цими грошима, на думку посадовця, Україна до 2025 року Україна дійде до точки, коли вона зможе нав’язати умови Росії.

Навіть якщо ця сума грошей зараз почне надходити до бюджетів, це займе майже рік. Відповідаючи на запитання, чому ця конкретна цифра була піднята та обговорена, Салм сказав, що, серед інших причин, вона "ідеально підходить для прикладу ціни оборонної готовності та колективного характеру цього". З його слів, цифри, які звучать, є високими, але вони все одно на порядок менші за потенціал ризику"

Нагадаємо, 13 березня в США пояснили перспективу надання "в борг" допомоги Україні. Американська влада не бажає обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом у скрутний для країни час.