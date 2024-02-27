Не тільки військова допомога: топ 10 політиків, які надали допомогу Україні 2023-го (рейтинг)

Частина політиків, які підтримали Україну, залишилися поза увагою широкої аудиторії. Не усім українцям відомо, що президент Федеративних Штатів Мікронезії Девід Пануело – єдиний, хто розірвав дипломатичні відносини з РФ через її вторгнення в Україну.

Related video

У своєму новому рейтингу Фокус вирішив дослідити, кого із закордонних політичних лідерів можна вважати найбільш прихильними до України, її друзів. Свою оцінку дали 18 провідних українських громадських організацій і політологів.

У 2023 році Україні вдалося об'єднати західних партнерів у танкову коаліцію, внаслідок чого ми отримали танки Leopard, Abrams, Challenger, бойові машини піхоти Bradley і Marder. Завдяки Заходу війська отримали зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot, IRIS-T, SAMP/T. Зрештою Силам оборони надійшли далекобійні ракетні системи Storm Shadow і ATACMS.

Важливо

Київ потрапив до рейтингу найдорожчих міст світу: яке місце посіла столиця

Президентка Європейської комісії (умовно — Уряду ЄС) Урсула фон дер Ляєн, як зазначили опитані Фокусом експерти, — це взірець чиновника, який, попри усю неповороткість європейської бюрократії, зміг домогтися максимально можливої підтримки для Києва. Вона була першою, хто зазначив, що місце України в Європейському Союзі, хоча для цього ще тривалий шлях.

У рейтингу президент США Джозеф Байден виявився першим серед лідерів суверенних держав. Вашингтон, попри усі проблеми із затримками та нерішучістю щодо певних видів озброєнь, залишається головним стратегічним партнером України.

Велика Британія була першою, хто підписав з Україною угоду щодо співпраці у сфері безпеки. Саме це та безпрецедентний рівень політичної і військової підтримки від країни забезпечив прем'єр-міністру Ріші Сунаку третє місце в нашому рейтингу. Сюди ж варто додати колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс.

На недостатньо високих позиціях у списку опинилися президент Франції Емманюель Макрон і президент Польщі Анджей Дуда. Французький лідер, за словами опитаних експертів, не витримав темпу політичного кросу, ще не зійшов з дистанції, але втратив лідерські позиції. Зі свого боку, Дуда не зумів утримати під контролем політичну боротьбу між парламентськими партіями, а відтак і провокації із зерном на місцевому рівні.

Прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо, навпаки, залишається взірцем стабільності. Очолюваний ним уряд став одним із перших, хто почав надавати Україні мільярдні обсяги допомоги, насамперед в інфраструктурні проєкти. Сам же Кішіда неодноразово публічно заявляв, що Японія продовжить стояти разом з Україною, поки мир не повернеться на її землю.

Частина політиків, які допомогли Україні, залишилися поза увагою широкої аудиторії. Це стосується колишній прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, який особисто обійшов усі європейські інституції та дипломатичні представництва країн ЄС, щоб гарантувати для України кандидатський статус. Президент Федеративних Штатів Мікронезії Девід Пануело також відіграв своє значення в історії. Він виявився єдиним у світі, хто розірвав дипломатичні відносини з РФ через її вторгнення в Україну.

Для оцінки впливу іноземних політиків Фокус звернувся до 18 провідних українських громадських організацій і політологів.

Також читайте повну версію рейтингу Фокуса "ТОП 10 міжнародних політиків, які допомагають Києву".

Нагадаємо, у серпні 2022 року ТОП 10 іноземних політиків, які обстоюють незалежність України. Напередодні 31-ї річниці Незалежності України Фокус опитав десять експертів-міжнародників та попросив їх назвати прізвища партнерів України, які від початку повномасштабного вторгнення РФ допомагають протистояти загарбникам.