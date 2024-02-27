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Военный Фокус Российско-украинская война

Не только военная помощь: топ-10 политиков, оказавших помощь Украине в 2023-м (инфографика)

Джозеф Байден, Риши Сунак, Урсула фон дер Ляйен, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда, Кишида Фумио, Дэвид Пануэло,
Эксперты назвали ТОП 10 друзей Украины

Часть политиков, которые поддержали Украину, остались вне поля зрения широкой аудитории. Не всем украинцам известно, что президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло — единственный, кто разорвал дипломатические отношения с РФ из-за ее вторжения в Украину.

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В своем новом рейтинге Фокус решил исследовать, кого из зарубежных политических лидеров можно считать наиболее благосклонными к Украине, ее друзьям. Свою оценку дали 18 ведущих украинских общественных организаций и политологов.

В 2023 году Украине удалось объединить западных партнеров в танковую коалицию, в результате чего мы получили танки Leopard, Abrams, Challenger, боевые машины пехоты Bradley и Marder. Благодаря Западу войска получили зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, IRIS-T, SAMP/T. В конце концов Силам обороны поступили дальнобойные ракетные системы Storm Shadow и ATACMS.

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Президент Европейской комиссии (условно — Правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен, как отметили опрошенные Фокусом эксперты, — это образец чиновника, который, несмотря на всю неповоротливость европейской бюрократии, смог добиться максимально возможной поддержки для Киева. Она была первой, кто отметил, что место Украины в Европейском Союзе, хотя для этого еще долгий путь.

В рейтинге президент США Джозеф Байден оказался первым среди лидеров суверенных государств. Вашингтон, несмотря на все проблемы с задержками и нерешительностью по определенным видам вооружений, остается главным стратегическим партнером Украины.

Великобритания была первой, кто подписал с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Именно это и беспрецедентный уровень политической и военной поддержки от страны обеспечил премьер-министру Риши Сунаку третье место в нашем рейтинге. Сюда же стоит добавить бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

На недостаточно высоких позициях в списке оказались президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда. Французский лидер, по словам опрошенных экспертов, не выдержал темпа политического кросса, еще не сошел с дистанции, но потерял лидерские позиции. Со своей стороны, Дуда не сумел удержать под контролем политическую борьбу между парламентскими партиями, а затем и провокации с зерном на местном уровне.

Премьер-министр Японии Кишида Фумио, наоборот, остается образцом стабильности. Возглавляемое им правительство стало одним из первых, кто начал предоставлять Украине миллиардные объемы помощи, прежде всего в инфраструктурные проекты. Сам же Кишида неоднократно публично заявлял, что Япония продолжит стоять вместе с Украиной, пока мир не вернется на ее землю.

Часть политиков, которые помогли Украине, остались вне поля зрения широкой аудитории. Это касается бывшего премьер-министра Словакии Эдуард Хегер, который лично обошел все европейские институты и дипломатические представительства стран ЕС, чтобы гарантировать для Украины кандидатский статус. Президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло также сыграл свое значение в истории. Он оказался единственным в мире, кто разорвал дипломатические отношения с РФ из-за ее вторжения в Украину.

Для оценки влияния иностранных политиков Фокус обратился к 18 ведущим украинским общественным организациям и политологам.

Также читайте полную версию рейтинга Фокуса "ТОП 10 международных политиков, которые помогают Киеву".

Напомним, в августе 2022 года ТОП 10 иностранных политиков, которые отстаивают независимость Украины. Накануне 31-й годовщины Независимости Украины Фокус опросил десять экспертов-международников и попросил их назвать фамилии партнеров Украины, которые с начала полномасштабного вторжения РФ помогают противостоять захватчикам.