Киев попал в рейтинг самых дорогих городов мира: какое место заняла столица

Кроме Киева в рейтинге оказались еще четыре украинские города: Одесса, Львов, Харьков и Днепр.

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Киев оказался в мировом рейтинге самых дорогих городов для жизни. При этом украинская столица заняла 300-е место из 362-х. То есть город является одним из самых дешевых городов из представленных в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные базы Numbeo, в которой пользователи могут обмениваться информацией о городах и странах и сравнивать стоимость жизни в них.

Кроме Киева, в рейтинг вошли еще четыре украинских города, а именно:

Одесса – 324-й в мире;

Харьков – 327-й в мире;

Днепр – 328-й в мире;

Львов – 331-й в мире.

Какие города в Европе самые дорогие

В десятке самых дорогих городов оказались города из четырех стран: Швейцарии, Норвегии, Исландии и Великобритании. На вершине рейтинга — швейцарский Цюрих с рейтингом 122,2. А далее:

Базель, Швейцария – 121,8;

Лозанна, Швейцария – 117,9;

Женева, Швейцария – 109,6;

Берн, Швейцария – 107,6;

Рейкьявик, Исландия – 89,4;

Тронхейм, Норвегия – 86,3;

Берген, Норвегия – 85,2;

Ставангер, Норвегия – 82,8;

Лондон, Великобритания – 81,9.

Какие города в Европе самые дорогие для жизни Фото: Скриншот

Самым же дорогим городом во всем мире оказался Гамильтон – административный центр Бермудских островов.

Как составляется рейтинг

В Numbeo стоимость жизни в конкретном городе рассчитывают на основе того, сколько стоят главные потребительские товары и услуги:

продукты питания;

рестораны;

транспорт;

коммуналка.

Для общего подсчета стоимости жизни берутся средние расходы семьи, которая состоит из четырех человек. После чего сопоставляют получившийся результат с Нью-Йорком – базовый индекс для этого города берется за 100%.

Напомним, недавно Фокус рассказывал, что аренда квартир в крупных украинских городах остается достаточно дорогой. Так, например, в Закарпатской области за аренду однокомнатной квартиры собственники жилья хотят получать 12 731 гривну. При этом в Киеве цена составляет 8 727 гривен.

Кроме того, в Киеве, Львове, Черновцах и в некоторых других городах существенно вырос спрос на квартиры в новостройках.