От Байдена до Эрдогана. ТОП 10 иностранных политиков, которые отстаивают независимость Украины

В преддверии 31-й годовщины Независимости Украины Фокус опросил десять экспертов-международников и попросил их назвать фамилии партнеров Украины, которые с начала полномасштабного вторжения РФ помогают противостоять захватчикам. Без их поддержки Украина рисковала потерять свободу и суверенитет.

Одни сразу определили тройку лидеров, в которую зачисли президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Польши Анджея Дуду. Они инициировали введение санкций против РФ, лоббировали поставки оружия и финансовую помощь.

Другие – назвали политиков, чья позиция по отношению к Украине с начала активных боевых действий и оккупации новых территорий изменилась или стала более заметной. Среди них: министр иностранных дел и министр экономики Германии Анналена Бербок и Роберт Габек, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и президент Словакии Зузана Чапутова, конгрессмен США Марси Каптур. Звучали и фамилии канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги. Правда, последних называли и ключевыми архитекторами невоенной помощи Украине от ЕС, и политиками, не способными защищать демократические принципы, о которых сами часто говорят.

Есть и те, кто обратил внимание на менее известные фамилии, такие как Александр Дулеба и Давид Стулик. Первый – советник президента Словакии. Второй – экс-глава делегации Европейского союза в Киеве и консультант правительства Чехии. "Когда премьер-министр Словакии Эдуард Гегер выступил с инициативой о предоставлении Украины статуса кандидата в ЕС, то для него это обосновывал Дулеба. То, что Чехия изменила риторику по отношению к Украине, это также заслуга Стулика. Оба работают в Европе для поддержки Украины", – говорит Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Говорили эксперты и о "поиске себе царей среди западных политиков" или же попытках использовать позицию "кто не с нами, тот против нас". Да и вообще, что у всех западных политиков есть собственные эгоистические интересы, а поддерживают Украину те, в чьи национальные интересы входит дружба с Украиной.

В конце концов, мы решили не создавать рейтинг, а поставить десять политиков на одну ступень. И, конечно, помним, что Украину в мире поддерживают не десять и не тысяча человек – миллионы, а сражаются с агрессором Вооруженные силы Украины.

Джо Байден, президент США

[ + – ] Джо Байден, президент США

Консолидация НАТО и Запада в поддержку Украины, координация санкционной политики, принятие решения о Ленд-лизе, многочисленные пакеты оборонной помощи Украине. Общая военная помощь США, направленная после вторжения России 24 февраля, составляет более $10 миллиардов. Всем этим Украина обязана президенту США Джо Байдену и его ближайшему окружению. Однако эксперты отмечают, что даже ему ныне смелости не хватает.

"Байден положительно относится к Украине и Владимиру Зеленскому. Однако во многих вопросах у него достаточно аккуратная позиция. Он, как и многие западные политики, не может дать Украине проиграть войну с Россией, но пока отказывается поставлять отдельные виды оружия. Позиция Байдена обусловлена ​​рисками столкновения с Россией", – поясняет Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Но польза от поддержки Украины для Байдена очевидна. Во-первых, он удовлетворяет запрос собственного электората, поддерживаемого украинцами. А во-вторых, поражение Путина позволит почувствовать себя победителем. "Для Байдена война и поддержка Украины должны стать внешнеполитическим наследием. США проблематично вышли из Афганистана, с Ираном соглашение не очень выходит, с Северной Кореей они даже не начинали что-либо делать, а с Китаем – напряжение из-за Тайваня. В Украине Байден может добиться успеха как политик и попасть в учебники истории", – говорит Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

[ + – ] Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Когда мы говорим о поддержке Украины – мы вспоминаем о Борисе Джонсоне. Но он не смог бы этого сделать без министра обороны Бена Уоллеса и двухпартийной поддержки в парламенте", – уверена Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма".

"Великобритания искала себя после Brexit и выбрала Черное море как арену соревнования и ограничения сил России", – добавляет Александр Хара. Он допускает, Джонсон, наверное, немного завидует Владимиру Зеленскому: "Премьер Великобритании проявляет себя как лидер западного мира в конфликте, очень похожим на Вторую мировую войну".

В Офисе президента Украины Джонсона называют не только лидером в оборонной поддержке Украины, но и антивоенной коалиции. Британский премьер, действительно, много говорил о поставках современного оружия, взял на обучение украинских военных и отмечал необходимость политической изоляции Кремля. А еще оказал эмоциональную поддержку президенту Владимиру Зеленскому, когда посетил Киев в критические моменты (9 апреля, сразу после деоккупации районов около Киева, – ред). Так случилось, что их встреча полностью изменила поведение украинских властей – от переговоров в Стамбуле до разговоров о контрнаступлении ВСУ, – замечает Владимир Горбач, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины.

Ллойд Остин, глава Пентагона США

[ + – ] Ллойд Остин, глава Пентагона

Он поддерживал предоставление летального оружия, чтобы Украина имела необходимые возможности для самообороны, еще до своего назначения на должность министра обороны. После начала новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины Ллойд Остин стал одним из взявшихся помогать. "Мы не можем терять время. Должны двигаться со скоростью войны", – так он сказал о необходимости поддержки Украины. Остин уверенную позицию Киева нужно укреплять и на поле боя, и за столом переговоров.

26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии Остин впервые собрал более 40 представителей оборонных ведомств. Так, была создана Консультативная группа по обороне Украины, фактически орган, от которого зависит координация поставок западного оружия в Украину. "Путин никогда не предполагал, что мир сплотится вокруг Украины так быстро и уверенно", – отметил он.

"Рамштайн" – это свидетельство глобального лидерства США при большой личной роли министра обороны Ллойда Остина. По сути, это зародыш инструмента, который будет определять новый мировой порядок", – так о нем и роли Остина говорит Алексей Копытько, советник министра обороны Украины.

После Рамштайна в Украину пришли американские системы HIMARS.

Анджей Дуда, президент Польши

[ + – ] Анджей Дуда, президент Польши

В то время как представители американского посольства призывают своих граждан покинуть Украину, польский президент едет в Киев. В канун 31-й годовщины Независимости состоялся третий визит с 24 февраля польского президента в Киев. Он встречается с Владимиром Зеленским и говорит на украинском: "Крым – это Украина, как Гданьск – это Польша", призывает демонтировать "Северный поток-2", разорвать все отношения с Москвой.

"У президента Анджей Дуда сложились хорошие отношения с украинским лидером. Он точно кровно заинтересован в успехе Украины в противодействии российской агрессии, как никто из его коллег. Именно благодаря Польше через ее территорию поступает военная помощь в Украину", – говорит Владимир Горбач. В целом же Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд.

И Варшава помогает не только оружием. Польша приютила миллионы украинцев, предоставила сотни тысяч тонн гуманитарной помощи и лоббировала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Гитанас Науседа, президент Литвы

[ + – ] Гитанас Науседа, президент Литвы

Науседа вместе с Дудой приезжали в Киев 23 февраля, за полдня до начала войны. "Личное присутствие в Киеве настоящих друзей очень важно. Они приехали поддержать Украину в непростое время", – сказал тогда президент Владимир Зеленский. Уже на следующий день Науседа отметит: "Пришло время Западу отреагировать должным образом".

"В этой войне на карту поставлены не что иное, как демократия и мировой порядок, – нет предела аппетита Владимира Путина. Я не знаю, кто будет следующей мишенью – страны Балтии, Польша, возможно, Румыния", – предположил недавно президент Литвы. Он убежден: только жесткий и объединенный ответ может разрушить кровавое восстановление российской империи.

Президент Науседа посещал Киев 28 июля в День Государственности. Он выступил в Верховной Раде и пообещал новый пакет военной помощи: бронемашины и антидроновые системы.

Следует сказать, что поддержка Литвы постоянна и последовательна. Науседа продолжает политику партнерства, начатую экс-президентом Далей Грибаускайте. После начала агрессии она обвинила НАТО в лицемерии и трусости и призвала вступить в войну за Украину.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии

[ + – ] Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии

27 февраля Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский союз предоставит Украине летальные вооружения – впервые в своей истории, а уже на следующий день сделала не менее сенсационное заявление: "Мы хотим, чтобы Украина была в ЕС. Она – одна из нас".

Глава Еврокомиссии одной из первых политиков европейского равна приехала в Киев после деоккупации Бучи и Гостомеля. Она лично привезла и передала президенту Зеленскому специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

"Пытаясь закрыть двери в ЕС для Украины, Путин достиг противоположного результата", – сказала во время Крымской платформы 23 августа Фон дер Ляйен. "Наши люди никогда не были более близкими. И наша преданность свободной и демократической Украине никогда не была сильнее", – добавила она.

Фон дер Ляйен неожиданно стала одной из тех, кто продвигает Украину на ее европейском пути. "Впереди длинный путь, но Европа будет рядом в каждом шаге, в каждой реформе, пока это потребуется. С этих темных времен войны и до того момента, когда вы пересечете порог ЕС. Украина имеет очень четкую европейскую перспективу и является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, что казалось почти невозможным еще пять месяцев назад", – сказала она в Верховной Раде.

Шарль Мишель, глава Европейского совета

[ + – ] Шарль Мишель, глава Европейского совета

Решающий момент для Европейского союза и геополитический выбор. Такие слова подобрал глава Европейского Совета для Украины перед предоставлением с ране статуса кандидата на вступление в ЕС. 23 июня лидеры ЕС сказали Украине официальное "да", без обычных процедур, хотя и с условиями.

В преддверии исторического момента Шарль Мишель также приезжал в Киев. Он посетил разрушенную Бородянку в Киевской области и сказал о необходимости наказания России за военные преступления. Сейчас его контакты с президентом Зеленским более чем регулярны. Мишель говорит: "Я не просто верю, я убежден, что Украина победит в этой войне".

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

[ + – ] Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

"Стабильная и независимая Украина – залог евроатлантической безопасности", – так о будущем Украины говорит генеральный секретарь НАТО.

Еще в начале 2022 года Россия потребовала от Украины отказаться от своих евроатлантических стремлений. Украина не согласилась. Столтенберг подтвердил готовность к расширению Альянса и праву Украины вступить в НАТО.

После 24 февраля вопрос вступления Украины в НАТО официально на паузе. Но, как говорят эксперты, наша страна никогда так близко не была до вступления в Альянс. И об этом переговоры на разных уровнях постоянно ведутся. А результат может быть заметен на следующем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в 2023 году.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

[ + – ] Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

"Среди друзей Украины президент и премьер-министр Эстонии Алар Карис и Кая Каллас. Оба заняли очень четкую позицию. Благодаря им треть военного бюджета страны пошла в Украину", – отмечает Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма". "Никакая другая страна такого не сделала. Эстония последовательно поддерживает Украину, участвует в проталкивании санкционной политики", – добавляет Михаил Гончар.

После начала новой волны агрессии Кая Каллас резко призвала лидеров ЕС не звонить по телефону Путину, чтобы он почувствовал себя в изоляции. Она сказала, что такие звонки не будут способствовать деэскалации конфликта.

Каллас является инициатором процедуры прекращения выдачи Шенгенских виз россиянам. Она считает, что это будет эффективным средством влияния на страну-агрессора Россию. "Нужно понимать, что только десять процентов населения России выезжает за границу, а это те люди из Москвы и Санкт-Петербурга, чье мнение имеет значение", – говорит она. В настоящее время визы для россиян, кроме Эстонии, уже перестали выдавать Литва, Латвия и Чехия. В скором времени ЕС может рассмотреть вопрос общего запрета.

Реджеп Эрдоган, президент Турции

[ + – ] Реджеп Эрдоган, президент Турции

"Реджеп Эрдоган – сложная личность, он скорее заточен на собственную повестку дня, которая точно не касается нас", – говорит Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

У президента Турции на самом деле был шанс стать важным переговорщиком между Украиной и Россией, но президент Турции избрал, как ему кажется, золотую середину. Он один из немногих политиков лично встречается с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С Россией в Турции совпадают интересы в торговле и энергетике. Эрдоган не заинтересован в присутствии НАТО в Черном море. Надо его поблагодарить за применение конвенции Монтре (28 февраля Турция закрыла Босфор и Дарданеллы, – ред.), которая ограничила военно-морские мощи РФ. Он представил победителем в соглашении по зерну с россиянами, но там есть также полезный интерес. Турция не в самом лучшем экономическом состоянии, а доступ к украинскому зерну может выручить страну. Негативный момент в отношениях Украины с Турцией – Эрдоган не нашел диалога с американцами. Это вынуждает его идти на разговоры с россиянами и идти на уступки не в интересах Украины или стран НАТО", – говорит Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. При этом Антон Кучухидзе, политолог-международник отмечает: "Эрдоган в военно-техническом плане поддерживает только Украину. Никаких уступок РФ он не делает. Турки вооружают ВСУ "Байрактарами". Несмотря на войну, они показывают готовность строить завод по производству беспилотников".

В Офисе президента Украины Эрдогана считают другом, и убеждены, что его контакты с президентом РФ Владимиром Путиным Украине не угрожают.