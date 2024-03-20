Не без проблем: РФ продолжает строительство железной дороги в оккупации (видео)

По словам представительницы ОК "Юг", для сооружения альтернативного маршрута на захваченных территориях противник вкладывает много экономических усилий, но вовремя закончить не удалось.

Related video

Российские захватчики планируют создать железную дорогу через оккупированные территории, чтобы иметь возможность пополнять резервы. Это альтернативный маршрут в обход Керченского моста. Руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире "Радио Свобода" поделилась деталями о действиях противника.

По ее словам, в ближайшее время нет перспективы того, что противник начнет переправлять грузы при помощи железной дороги из России в Крым. Об этом ранее заявлял российский президент Владимир Путин, однако не все пошло по плану.

В то же время, россияне подтягивают дополнительный ресурс на захваченную часть Запорожской области, чтобы как можно быстрее закончить сооружение альтернативного маршрута.

"Есть определенная сосредоточенность экономических усилий на этом направлении. Но очень существенно влияет погода, не позволяет оккупантам проводить какие-то нормально развернутые, продвинутые действия. Но тем не менее мы видим, что они пытаются вокруг этого процесса создать максимальный эффект строительства года хотя бы. Не будем говорить века. Но строительства года", — говорит Наталья Гуменюк.

Соответственно, продолжает спикер ОК "Юг" нынешние темпы строительства не позволяют россиянам продвигаться вперед на километры, однако они пытаются. Из этого Наталья Гуменюк сделал вывод, что в Кремле не особо верят в то, что Крымский мост в будущем можно будет активно использовать для военной логистики.

Смотреть с: 39:29

Напомним, 18 марта Владимир Путин заявил, что "достроил" мнимую железную дорогу на юге Украины. Новая железная дорога улучшит логистику группировки ВС РФ, которая удерживает южные регионы Украины. Президент России провозгласил, что она уже работает, однако снимки из космоса показывают, что до готовности еще далеко.