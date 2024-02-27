РФ строит железную дорогу возле Мариуполя: Андрющенко показал, как она выглядит (видео)

По словам советника городского головы Петра Андрющенко, у нас на глазах строится резервный путь поставки, который по окончанию легко трансформируется в основной с учетом наличия порта и крупных сортировочных станций в Мариуполе.

Related video

Российские оккупанты не оставляют попыток соединить временно захваченный Мариуполь с Донецком. Вблизи Мариуполя враг проложил шпалы, кроме того, уже готовы перегоны. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Состояние строительства железной дороги на северо-востоке от Мариуполя визуально выглядит так. Уже готовы не только переезды и по большинству на перегоне от Иловайска до Гранитного проложены шпалы", — отмечает он.

По словам Андрющенко, рядом оккупанты строят развилку непосредственно на юг в сторону Мариуполя. Это означает, что в случае неуспеха с мостом возле Гранитного, они пойдут более сложным путем прямого протягивания ветки в Мариуполь, а там через Мариуполь (Сартана) "врежутся" в железную дорогу "Мариуполь-Волноваха-Донецк".

"Так у нас на глазах строится резервный путь поставки, который по окончанию легко трансформируется в основной с учетом наличия порта и крупных сортировочных станций в Мариуполе", — добавляет советник мэра.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Центре журналистских расследований сообщили, что Российская Федерация начала подготовительные работы для дальнейшего строительства железной дороги, с помощью которой Москва запланировала соединить Ростов-на-Дону с Крымом через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Также в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт.